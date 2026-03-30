MESSINA (ITALPRESS) – Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer più solidi e trasversali della scena italiana. Un viaggio lungo tutta la penisola, accolto ovunque da un entusiasmo travolgente, che ha visto l’artista portare sul palco uno spettacolo potente e identitario, capace di tenere insieme impatto visivo, racconto personale e connessione diretta con il pubblico. Un risultato che non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase: lo sguardo è già proiettato agli stadi, dove la dimensione live di Achille Lauro trova la sua consacrazione naturale. Tre le date dello show “Comuni Immortali” in programma a giugno 2026: il 7 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 allo Stadio Olimpico di Roma (sold-out) e il 15 allo Stadio San Siro di Milano (sold-out).

A queste seguirà nel 2027 il primo vero tour negli stadi “Per sempre noi”, annunciato passo dopo passo durante il tour nei palazzetti, che amplificherà ulteriormente la portata artistica e spettacolare del suo progetto. Il tour partirà il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine e arriverà il 6 giugno 2027 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova, il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma e il 10 luglio 2027 allo Stadio Franco Scoglio di Messina. A completare un momento straordinario, l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano che accompagna questo passaggio e ne riflette lo spirito: uno sguardo in avanti, tra tensione emotiva e ricerca, che consolida la traiettoria di un artista in continua evoluzione. I biglietti per il tour negli stadi 2027 e la data del 7 giugno 2026 al Romeo Neri di Rimini sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il tour nei palazzetti e gli stadi, ideati da De Marinis Group, sono prodotti da Friends & Partners.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).