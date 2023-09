ROMA (ITALPRESS) – Promette scintille il penultimo round della Suzuki Rally Cup, il monomarca dedicato alle vetture giapponesi in modalità rallistica che accompagna i Campionati Italiani in giro per lo stivale. Dopo cinque appuntamenti, tutti dominati da Matteo Giordano e Manuela Siragusa, al 70° Rallye Sanremo in programma il 29-30 settembre, l’equipaggio già vincitore della stagione passata potrebbe anzitempo chiudere matematicamente i conti. Il pilota cuneese infatti ha conquistato cinque vittorie su cinque, mostrandosi sempre al massimo della forma in ogni condizione ed in ogni regione d’Italia, ed ora con anche solo un 5° posto potrebbe alzare al cielo il Trofeo ideato ed organizzato da Suzuki Italia in collaborazione con Emmetre Racing. Per l’equipaggio già vincitore l’anno passato del Campionato Italiano R1, un’eventuale vittoria di classe potrebbe significare il bis sia nella Suzuki Rally Cup sia nel Tricolore. Sugli oltre 102km di speciali, snodati sui leggendari asfalti del Rallye Sanremo, la lotta per il vertice sarà sicuramente infuocata, con diversi equipaggi che nel corso dell’anno hanno dimostrato, crescendo appuntamento dopo appuntamento, di poter mettere in difficoltà Giordano. Su tutti partiranno all’attacco Roberto Pellè e Luca Franceschini, uno degli equipaggi protagonisti di questa 16^ edizione del monomarca nipponico, sempre sugli scudi in tutte le apparizioni. A pari punti nella classifica conduttori con Pellè siede un talentuoso under25, Sebastian Dallapiccola navigato da Fabio Andrian, anche lui sempre all’arrembaggio e in grande spolvero dopo l’ottimo secondo posto al 1000 Miglia. Matematicamente fuori dai giochi per il titolo ma in piena bagarre per l’under25 Alessandro Forneris, al via del Rallye Sanremo con le note del solito Luigi Cavagnetto, altro giovane pilota che ha dimostrato nel corso dell’anno ottime qualità da velocista. La Suzuki Rally Cup, a due appuntamenti dal termine, vede due under25 in lotta per il podio, un’ulteriore conferma della bontà del trofeo, che dà possibilità a giovani talenti di gareggiare in rally di alto livello agonistico, sportivo e storico. A bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid saranno protagonisti di questo penultimo round anche Davide Bertini in coppia con Luca Vignolo, in cerca di continuità dopo i risultati soddisfacenti delle ultime apparizioni, e Filippo Gelsomino navigato da Herve Navillod, altro under25 del trofeo. Nella classifica delle Racing Start, riservata alle Boosterjet, si riaprirà il duello tra gli equipaggi in vetta. Lorenzo Olivieri con le note di Lucrezia Viotti si dovrà difendere infatti ancora una volta dagli assalti dei fratelli Milivinti, Massimiliano e Marco, in netta crescita negli ultimi round del trofeo. Anche Marco Longo, navigato da Roberto Riva, proverà a dire la sua a bordo di una Boosterjet, mentre l’unica donna al via della Suzuki Rally Cup, la giovane Alice Poggio, salirà come sempre al volante di una Suzuki Baleno condivisa assieme ad Andre Perrin. Infine altri due equipaggi under25 iscritti al Rallye Sanremo sono pronti ad affrontare gli asfalti liguri, quello composto da Jean Claude Vallino e Sandro Sanesi, a caccia di punti e riscatto dopo il 1000 Miglia, e quello della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, in cerca di continuità di risultati.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

