A Pellestrina la commemorazione dell’affondamento della motonave “Giudecca”

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina, sul sagrato della Chiesa di Ognissanti di Pellestrina, l’81. anniversario della commemorazione delle vittime dell’affondamento della motonave “Giudecca”, avvenuto il 13 ottobre del 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, a seguito di un’incursione aerea. Alla cerimonia sono intervenuti, in rappresentanza della città, il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole e il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina.

Il piroscafo di linea “Giudecca” dell’Acnil, che collegava Chioggia con Venezia – raccontano le fonti storiche – era partito da Chioggia alle 12.30 con a bordo oltre 200 persone (alcune fonti parlano addirittura di 400). Giunto poco oltre la fermata di Ca’ Roman, a pochi chilometri dal porto di Chioggia, verso le 13 venne inspiegabilmente preso di mira da tre aerei dell’aviazione alleata. I caccia, dopo un primo mitragliamento sganciarono tre bombe che nel giro di pochi minuti trasformarono il piroscafo in una trappola mortale. Le salme recuperate furono 67, non tutte identificate.

Dopo la Messa sono state deposte due corone d’alloro: una sull’opera in bronzo dello scultore Giuseppe Vio, che ricorda il luttuoso evento, e l’altra sul cippo posto nella laguna antistante il piazzale in memoria delle 67 vittime. Diversi gli attori coinvolti nell’iniziativa, tra cui la Regione Veneto, la Guardia Costiera, il Comune di Chioggia, autorità civili e religiose, associazioni combattentistiche e di volontariato, la banda musicale e i volontari di Protezione Civile. Un evento da sempre molto sentito da tutta la cittadinanza, molti tra i residenti di Pellestrina presenti all’evento.

