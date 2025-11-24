MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Partner in shine” il nuovo libro (edito da Piemme) della giornalista e imprenditrice Alice Di Pietro. Un affascinante viaggio che intreccia bellezza, cosmetica e imprenditorialità, con una grande protagonista: la nostra pelle. Intervistata da Italpress, Alice Di Pietro ha rivelato il perchè del titolo del suo ultimo lavoro: “Partner in Shine è un tributo a tutte quelle persone che ci rendono migliori e che sono in grado di valorizzare chi siamo veramente, di farci brillare, di tirare fuori la nostra luce. Il titolo prende ispirazione dal dal modo di dire “partner in crime”, dove però Shine mette in evidenza la luminosità. Sono tutte quelle persone, quelle situazioni, quei modi di essere che fanno emergere i nostri talenti, come anche fa la buona skincare con la nostra pelle”. “La pelle è spesso considerata come un involucro, perchè è qualcosa che ci veste, come un abito fatto su misura, ma in realtà la pelle è un organo – ha aggiunto l’autrice del libro -. Ed è proprio su questo che spero “Partner in Shine” possa fare chiarezza, per cominciare a intendere la pelle, non come qualcosa da abbellire, talvolta da smacchiare o un pò da torturare, se dobbiamo dar retta al marketing un pochino aggressivo, ma un organo da tutelare. Un organo non solo di senso, ma di coscienza, perchè la psicologia clinica attraverso la pelle ci insegna tante cose. Quindi è una pelle che ci parla, dobbiamo imparare a decifrare i suoi messaggi e ad ascoltarla per sentirci meglio”. Altro argomento trattato nel libro è la cosmetica: “La cosmetica è ormai parte della nostra quotidianità. Secondo gli ultimi studi è stato dimostrato che consumiamo mediamente nove cosmetici al giorno, che sono tantissimi. E’ un cosmetico il dentifricio, per esempio, è un cosmetico il classico sapone con cui ci facciamo la doccia e poi c’è tutto il mondo, questo meraviglioso mondo della skincare, quindi di cosmetici che sono sieri, creme, che dedichiamo alla nostra pelle con la speranza di mantenerlo meglio il più a lungo possibile e che, con l’utilizzo di più cosmetici in una modalità consequenziale, crea la beauty routine” commenta Di Pietro. “Si parla tantissimo di beauty routine, è una delle parole chiave tra le più utilizzate anche sui social media oltre che nella nostra quotidianità. Spero di lanciare un messaggio importante con “Partner in Shine” e cioè che la cosmetica deve essere un qualcosa che ci rende migliori, deve essere una nostra alleata. E allora cerco di smontare qualche falso mito che talvolta magari viene comunicato con leggerezza o attraverso i social media o anche nella quotidianità e quindi spiegare il perchè alcune cose va bene farle, altre cose invece andrebbero magari riviste. Poi non mancano tanti consigli pratici su come strutturare una beauty routine con dei cosmetici che possano essere adatti in ogni momento dell’anno e della vita” aggiunge. “Partner in Shine”, oltre a essere un libro che tratta tematiche legate alla skincare e alla cosmetica, parla anche di Skinus, azienda fondata la dottoressa Maria Grazia Boniardi, biologa, ma soprattutto mamma di Alice Di Pietro, che oggi guida la società insieme al fratello Andrea e alla madre. “L’innovazione scientifica è da sempre un fiore all’occhiello di Schinius. La dottoressa Maria Grazia Boniardi ha creato il complesso Fospidina che è stata una rivoluzione copernicana all’interno del mondo della cosmetica e della dermatologia. Da lì è partito tutto, quindi è stato lo spin-off che ha fatto nascere il primo prodotto Schinius negli anni ’90. nel 2008 è stata fondata l’azienda e oggi, quasi 20 anni dopo, siamo qui con un’impresa che è in grado di risolvere tutti i problemi cutanei, soprattutto quelli legati alla pelle sensibile, che è il bisogno da cui tutto è nato” ha concluso Alice Di Pietro.(ITALPRESS).

Foto: Italpress