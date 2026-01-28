Peirone (Ceipiemonte) “Esploriamo opportunità in Medio Oriente e Asia”

TORINO (ITALPRESS) - "In questo momento stiamo esplorando opportunità dal Medio Oriente e in Asia. Vedremo se, con i nuovi accordi, potremo anche penetrare in mercati più complessi come il Mercosur e l'India. Abbiamo delle filiere molto importanti, come committenza, dal punto di vista dell'aerospazio e della mobilità che non è più centrata solo sull'auto. C'è un'eccellenza anche nei macchinari industriali per tante cose che vanno dal packaging al testing, ma ci sono anche filiere come quella del green building che stiamo cercando di esplorare sempre di più". Così Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte, alla presentazione del secondo Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, presentato nella sede di UniCredit University di Torino. "Siamo l'agenzia che in questo momento lavora di più sulla mappatura e sulla gestione delle filiere in Piemonte, grazie anche ai progetti integrati di filiera che noi gestiamo e che servono proprio a creare opportunità per l'export e per le Pmi piemontesi – ha aggiunto Peirone – Questo ci consente di avere una mappatura molto accurata sulle competenze delle imprese piemontesi, che ci consente anche una migliore capacità di vedere quali sono le opportunità di business. In questo momento noi abbiamo delle cosiddette capability matrix su ben nove filiere strategiche in cui stiamo davvero vedendo l'evoluzione delle competenze delle imprese piemontesi, che in molte filiere stanno innovando".