Pedullà “Ue fa demagogia su casa e spende 800 mld per riarmo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Impensabile che con 7,5 o 14 miliardi di euro, che ha in mente la Commissione per affrontare l'emergenza abitativa in Europa, si provi a fare un po' di demagogia, mentre si mettono in campo 800 miliardi per il riarmo e la deriva bellicista". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Movimento 5 stelle, Gaetano Pedullà, commentando quanto annunciato in audizione al Parlamento europeo dal commissario per l'Energia e l'edilizia abitativa, Dan Jorgensen, in merito alla possibilità, per gli Stati membri, di raddoppiare gli investimenti per gli alloggi accessibili. Si tratta di "cifre sufficienti per provare a dare sollievo a un'area paragonabile al solo Lussemburgo" ha detto l'eurodeputato del M5s, sottolineando come l'Europa abbia "un problema casa ormai in tutti i Paesi". "I cittadini non riescono più a vivere nelle loro città e questo è assolutamente intollerabile", ha aggiunto. L'impegno del M5s, ha ribadito Pedullà, è quello di "pressare sulla commissione per l'emergenza abitativa" in quanto "servono molte più risorse per i problemi dei cittadini e il tema della casa è un tema principale". xf4/sat/mca1