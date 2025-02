Pedopornografia online, La Bella “Scoperta piattaforma sconosciuta”

CATANIA (ITALPRESS) - "Dagli arresti abbiamo approfondito le investigazioni e siamo riusciti grazie alle direttive della Procura Distrettuale a ricostruire questo circuito e a identificare questi soggetti in una piattaforma poco conosciuta, ma utilizzata in questo caso". Così il capo della Polizia Postale di Catania, Marcello La Bella, in merito all'operazione "Hello", condotta dalla Polizia di Stato e dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale, e coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, che ha visto oltre 500 agenti impegnati in 56 città italiane e l'arresto di 34 dei 122 indagati, con ben 115 perquisizioni. xo1/vbo/mca1