Pedini Amati “Per San Marino il 2024 sarà l’anno del cineturismo”

MILANO (ITALPRESS) - "E' stato un anno particolarmente importante, con numeri record anche rispetto al 2019, l'ultimo pre-covid. Nel 2023 sono aumentati significativamente i visitatori esteri, in particolare americani. E l'auspicio è che il 2024 sia uno dei migliori anni in assoluto". A dirlo il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, a margine della Bit di Milano. xh7/fsc/gtr