Pecoraro Scanio”Rischio guerra globale.G7 a guida Italia non sia flop”

ROMA (ITALPRESS) - “L’Italia convochi una riunione urgente del G7 e agisca verso la UE per evitare l’escalation bellica. Sennò il G7 a guida italiana rischia il flop fin dalla partenza". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, aggiungendo: "se l’Italia non ha partecipato, come emerge da notizie diffuse nonostante le smentite, ha fatto ciò che impone una Costituzione che ripudia la guerra come strumento di soluzione dei conflitti. Oggi occorre agire per evitare una guerra globale dovuta alla moltiplicazione dei fronti di scontro. Occorre che la UE e l’Onu mostrino una capacità di attivare strumenti e incontri per ridurre i conflitti e ottenere uno stop alle armi". mgg/gsl