Pecoraro Scanio “Serve un commissario per l’emergenza mucillagine”

ROMA (ITALPRESS) - “L’emergenza mucillagine è un danno per ecosistemi, turismo, pesca e per la qualità della vita dei cittadini. Il governo non può essere inerte". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e già ministro dell’Ambiente, sostenitore del parco nazionale dei Trabocchi e del rilancio delle aree marine protette in Adriatico. Pecoraro Scanio chiede al governo un commissario straordinario: "Da anni si lavora per aumentare le aree protette e migliorare la qualità del mare Adriatico. Oggi occorre immediatamente attivare misure di controllo e di rimozione delle mucillagine e anche indagare sulla qualità delle acque del Po che influiscono in modo determinante sulle condizioni ambientali di questo mare”. sat