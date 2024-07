Pecoraro Scanio “Senza la formazione dei giovani boom turismo fa flop”

NAPOLI (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e docente presso i corsi di laurea turistici a Napoli Federico ll, Milano Bicocca e Roma Tor Vergata lancia un appello per la formazione dei futuri operatori e manager del turismo sostenibile e di qualità rilanciando il ruolo a Napoli del corso professionalizzante di Hospitality Management della facoltà di Economia della Federico ll che attrae studenti anche dall'estero. " Napoli e l'Italia vivono un vero boom turistico che senza formazione e transizione Ecodigital rischia di produrre overtourism in alcune aree e periodi con disagi e perfino ormai rivolte dei residenti e zerotourism in borghi e aree di grande bellezza dove un turismo diffuso e di qualità può arginare lo spopolamento". Ecco perché Pecoraro Scanio rilancia l'appello per investire sulla formazione e lo studio con un video che mostra l'entusiasmo e la competenza di molti studenti di turismo sostenibile dell'università Federico ll di Napoli.(ITALPRESS). trl/gsl