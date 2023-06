ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e tra i promotori dell’inserimento della tutela ambientale in Costituzione, ha consegnato al vicesindaco di Monte San Biagio, Arcangelo Di Cola, in rappresentanza del sindaco Federico Carnevale, la targa realizzata dalla Fondazione Univerde e destinata ai Comuni che si impegnano a inserire i principi del nuovo articolo 9 della Costituzione nel proprio statuto. La consegna è avvenuta in un luogo simbolico, la Torre di Portella, storica dogana tra regno delle due Sicilie e Stato della Chiesa sulla via Appia. “La vittoria storica della modifica della Costituzione con l’inserimento dei nuovi principi di tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi, future generazioni e animali deve ora concretizzarsi in atti attuativi nazionali e locali”, sottolinea Pecoraro Scanio. “Ecco perchè ho chiesto a governo e Parlamento di definire strumenti per adeguare le leggi al nuovo dettato costituzionale e chiedo ai comuni di inserire nel proprio statuto i nuovi principi. Sono contento che il rappresentante del comune di Monte San Biagio abbia preso già questo impegno, anche perchè è un comune situato in un’area di grande importanza ambientale tra un lago che è parco regionale e una delle più grandi sugherete dell’Italia peninsulare”, ha aggiunto. Il vicesindaco ha ribadito l’impegno a inserire nello statuto i principi del nuovo articolo 9 e ringraziato per il riconoscimento: “Siamo da sempre impegnati per la tutela del nostro territorio e rafforzare questa azione anche nel nostro Statuto comunale servirà a coinvolgere tutta la cittadinanza e pensare davvero anche alle future generazioni”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Fondazione Univerde-

