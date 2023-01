Pecoraro Scanio “Inaccettabile trattare attivisti come mafiosi”

"È assurdo trattare come delinquenti e addirittura chiedere misure previste contro i mafiosi per dei giovani che con vernici, peraltro lavabili, protestano per lo scarso impegno contro il cambiamento climatico". Lo dice il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio. fsc/gsl