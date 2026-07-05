Omicidio a Palermo, la testimonianza di un residente “Conosciamo un coinquilino”

PALERMO (ITALPRESS) - La testimonianza di un residente che abita nel palazzo di fronte all'edificio in cui a Palermo, in via Sampolo, è stato ucciso a coltellate un uomo di 53 anni. "Conosciamo uno dei coinquilini perché mia moglie è nata qui. Ci conosciamo un pochino tutti nella zona", dichiara all'Italpress. xd6/vbo/mca2