Pecoraro Scanio “In Tunisia promuoviamo arte del pizzaiolo napoletano”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) - “La pizza è un simbolo universale che unisce i popoli e valorizza le nostre tradizioni agroalimentari. Difendere l’arte del pizzaiolo napoletano, patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO, significa anche sostenere l’agricoltura identitaria e il lavoro degli agricoltori italiani”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, commentando la competizione internazionale tra pizzaioli che si è svolta in Tunisia, con la partecipazione di professionisti provenienti da Tunisia, Marocco e altri Paesi africani e asiatici. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per promuovere le tradizioni enogastronomiche italiane e il legame tra cultura del cibo e agricoltura. “Dietro ogni vera pizza c’è una filiera fatta di grano, olio extravergine, pomodori e mozzarella di qualità – sottolinea Pecoraro Scanio –. È doveroso difendere e valorizzare questa filiera, anche a livello internazionale, opponendosi al cibo anonimo delle multinazionali”. azn/sat