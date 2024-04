Pecoraro Scanio “Bene agricoltori al Brennero contro cibo falso”

ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della campagna #noFakefood e già ministro dell'agricoltura che lanciò la sfida all'agropirateria, appoggia la protesta degli agricoltori di Coldiretti al Brennero. " Sono decenni - afferma - che denunciamo l'agropirateria e il falso Made in Italy, ma anche l'importazione di prodotti alimentari ottenuti con sostanze chimiche dannose a salute e ambiente vietate in Italia da anni. Questa concorrenza sleale è inaccettabile! Già proprio Campagna Amica, Coldiretti e altre organizzazioni tra cui Fondazione Univerde negli scorsi anni raccolsero oltre un milione di firme in tutta Europa per chiedere la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. Oggi va sostenuta la petizione #nofakeinItaly per ottenere interventi decisi dalle istituzioni italiane e europee".