Cibus, Galella “In Basilicata prodotti di nicchia e alta qualità”

PARMA (ITALPRESS) - "Siamo felici di presentare una Regione che è riuscita a far sposare l'innovazione, le imprese e i prodotti con la tutela ambientale e la genuinità". A dirlo Alessandro Galella, assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024 col/fsc/gsl