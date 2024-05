Cibus, sfide innovazione e sostenibilità per prodotti Valtellina

PARMA (ITALPRESS) - La sostenibilità e l'innovazione sono le sfide principali per i prodotti tradizionali della Valtellina. A dirlo Claudio Palladi, presidente del Distretto Alta Qualità della Valtellina, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024. col/fsc/gtr