Piemontese “Cibus trampolino di lancio per l’agroalimentare lucano”

PARMA (ITALPRESS) - "Siamo contenti del fatto che le produzioni dell'agroalimentare lucano possano trovare il loro trampolino di lancio a Cibus, sia in ottica nazionale che internazionale". A dirlo Emilia Piemontese, Direttore generale del Dipartimento Politiche agricole e Forestali della Regione Basilicata, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024. col/fsc/gtr