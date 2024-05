Cibus, Zanghini (Grana Padano) “Temi ambientali da sempre al centro”

PARMA (ITALPRESS) - "Abbiamo da sempre a cuore temi quali la transizione, la sostenibilità, l'ecologia: siamo un prodotto del territorio, del territorio noi viviamo e su questo territorio abbiamo sempre fatto politiche per portare un grammo in più di quello che abbiamo tolto". A dirlo Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024. col/fsc/gtr