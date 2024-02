ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Pearl Jam, intitolato “Dark Matter”, disponibile da venerdì 16 febbraio in rotazione radiofonica. Dopo 4 anni di silenzio dall’ultimo disco, la band ha annunciato anche l’uscita del loro dodicesimo album, fuori ovunque il prossimo 19 aprile, dal titolo omonimo al singolo che lo anticipa: “Dark Matter” e prodotto dal produttore vincitore del Grammy® Award Andrew Watt. L’album “Dark Matter” è già disponibile in preorder sullo store di Universal Music Italia in 5 varianti: CD standard, CD Deluxe, LP standard, LP in versione esclusiva per lo store di Universal e uno speciale bundle che comprende il vinile standard e il 45 giri del singolo “Dark Matter”. Con l’annuncio dell’album, i Pearl Jam svelano anche l’intera tracklist, composta da 11 tracce, tra cui il singolo uscito oggi “Dark Matter”. Dopo una lunga attesa la band è tornata in grande stile con un brano dalle forti sonorità rock, anticipato da un post su Instagram dedicato ai diversi commenti lasciati alla band dai fan di tutto il mondo che richiedevano a gran voce l’uscita del nuovo singolo. Il brano si apre con un giro di batteria a cui segue subito la chitarra elettrica, prima che la voce di Eddie Vedder conquisti la scena e detti l’intonazione e lo stile del brano. In chiusura, non manca l’assolo di chitarra tipico del sound della band.

Foto: ufficio stampa Words for You

(ITALPRESS).