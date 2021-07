PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per il PD e per il Centrosinistra, da Palermo parte questo nostro grande percorso di democrazia partecipativa che aprirà i battenti l’uno settembre per concludersi a fine anno. Si tratta a mio avviso del più grande esercizio di democrazia partecipativa del Paese”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, oggi a Palermo, a margine di un incontro istituzionale al Palazzo Reale, presentando il nuovo progetto delle Agorà Democratiche. “Chi vorrà intervenire – ha aggiunto – porterà le sue idee e queste diventeranno parte del dibattito, dunque ognuno conterà. Dureranno da inizio settembre a fine dicembre, ma la piattaforma è già aperta e ci si può iscrivere – ha ricordato il segretario del PD – ne svolgeremo un’altra a Bologna e poi a Napoli. A Palermo si parte col tema della legalità perchè oggi è un giorno particolare e più tardi andrò in via D’Amelio”, ha concluso in riferimento alla commemorazione della strage in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino il 19 luglio del 1992.

