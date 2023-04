PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – E’ finita a due sole stoccate dalla “zona medaglie” la prova di Lucrezia Paulis, sesta classificata e migliore della spedizione azzurrina nella settima giornata del Campionato del Mondo Giovani e Cadetti Plovdiv 2023 che ha aperto il programma della spada, ultima delle tre armi a salire sulle pedane iridate, con le competizioni individuali Under 20. Nella gara maschile, invece, 12° posto per Fabrizio Cuomo. Il percorso di Lucrezia Paulis, dopo cinque vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, è cominciato con il successo per 12-9 sull’austriaca Zerlauti ed è proseguito con il 13-12 con cui l’ariccina delle Fiamme Oro Roma è riuscita ad aver ragione della spagnola Gomez Lopez. A seguire l’azzurrina ha offerto due autentiche prove di forza, battendo prima l’ungherese Salamon con il punteggio di 15-7, e poi la portoghese Alvim con un ancor più netto 15-5 che le ha spalancato le porte delle “top 8”. Nel match per la “zona medaglie” Lucrezia Paulis ha affrontato l’ucraina Anna Maksymenko ed è stato a lungo in vantaggio. Soltanto nei secondi finali la romana è stata rimontata e costretta a rinunciare al sogno delle semifinali: il verdetto di 15-13 l’ha tenuta così ai piedi del podio. Per Paulis, comunque, sesta posizione mondiale di tutto rispetto. Decimo posto con rimpianti per Gaia Caforio. La torinese dell’Aeronautica Militare, anche lei protagonista d’un buon girone con cinque vittorie e una sconfitta, nel tabellone da 128 ha debuttato imponendosi per 15-5 sull’azera Rahimova e nel match successivo ha eliminato la statunitense Oxenreider con il risultato di 15-13. Nel turno da 32 è arrivato il derby azzurrino con Carola Maccagno, che ha premiato Gaia Caforio con il punteggio di 15-10. Lo stop per la piemontese è arrivato sulla soglia delle migliori otto, contro l’americana Husisian, che nell’ultima frazione è riuscita a rimontare l’azzurrina, a lungo in vantaggio, chiudendo l’assalto in proprio favore per 15-12. Out come detto nel tabellone da 32 Carola Maccagno che, prima di cedere nella sfida in “casa Italia”, era entrata nell’eliminazione diretta da terza testa di serie grazie a un en plein di vittorie nel girone, superando poi nettamente, una dopo l’altra, le colombiane Gonzalez Rogriguez (15-6) e Triana Ceballos (15-3). Per la spadista ligure dell’Aeronautica 18^ posizione in classifica. E’ invece finito nel turno da 64, e al 38° posto, il primo Mondiale Giovani di Benedetta Madrignani: a seguito di un girone positivo (cinque vittorie e una sconfitta), l’atleta del CS La Spezia ha prima battuto la rumena Axinte per 15-7, fermandosi poi al cospetto della statunitense Husisian. Nella gara maschile ha chiuso 12° Fabrizio Cuomo. Protagonista di un buon girone con cinque vittorie e una sola sconfitta, partenopeo dell’Esercito ha superato con grande autorità prima il turno dei 128, con un 15-7 al kazako Tinnikov, e poi quello dei 64 eliminando il portacolori della Giordania, Odeh, per 15-8. Nel match per entrare tra i “top 16” un altro convincente successo sullo statunitense Feinberg, sconfitto 15-12. Nell’assalto che valeva il pass per i migliori otto, però, Fabrizio Cuomo ha trovato la strada sbarrata dall’egiziano Yassen, che l’ha sconfitto 15-7. Marco Paganelli, anche per lui cinque successi e un ko nella fase a gironi, s’è presentato nel tabellone d’eliminazione diretta con un doppio 15-8, superando così prima il messicano Chavez e poi l’australiano Labaki. Nel turno dei 32, però, il torinese della Marchese non è riuscito a superare l’ostacolo dell’egiziano Mahmoud Elsayed, che s’è imposto per 15-10 dirottando la medaglia di bronzo individuale dell’ultimo Europeo di Tallinn al 25° posto. Matteo Galassi, numero 6 del tabellone dopo un’ottima partenza segnata da sei vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, si è arresto di una sola stoccata, 15-14, al greco Raspoptsis nel turno dei 128, fatale pure a Simone Mencarelli, eliminato 15-9 dall’ungherese Sodomy dopo il successo per 15-6 nel match dei 256 contro l’armeno Mkrtchyan. Domani, nell’ottava giornata del Mondiale Giovani e Cadetti Plovdiv 2023, il programma della spada sulle pedane bulgare continuerà con le competizioni individuali Under 17. Nella prova femminile le azzurrine impegnate saranno Giulia Paulis, Mariachiara Testa e Federica Zogno; in quella maschile, invece, toccherà a Leonardo Cortini, Cristiano Sena e Alessandro Simeone.

