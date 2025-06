Patty Pravo torna con il singolo ‘Ratatan’

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo di “Ho provato tutto”, pubblicato lo scorso marzo, esce oggi 6 giugno “Ratatan“, la nuova canzone di Patty Pravo, accompagnata da un videoclip.

“Ratatan” è un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. La canzone richiama sonorità beat anni ’60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all’italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico. Patty Pravo sarà in tour per tutta l’estate, prima data il 18 giugno al Teatro Romano di Fiesole.

– Foto Ufficio stampa Warner music Italy –

(ITALPRESS)