Patto di Stabilità, Rondinelli “Flessibilità al centro dei negoziati”

"I criteri di rientro del debito non saranno più uguali per tutti e ci sarà un negoziato caso per caso". Lo afferma l'eurodeputata del Partito Democratico Daniela Rondinelli, commentando la nuova proposta della Commissione UE sul Patto di stabilità e crescita. xf4/sat/gsl