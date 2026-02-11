Pattinaggio di velocità, Di Stefano chiude settimo nei 1000 metri. Oro allo statunitense Stolz

MILANO (ITALPRESS) – Fa sognare Daniele Di Stefano: alla sua prima esperienza olimpica mette sul tavolo le carte giuste e nel pattinaggio di velocità 1000 metri tiene a lungo con il fiato sospeso il Milano Speed Skating, colorato interamente di arancione per sostenere gli atleti olandesi che hanno vinto le ultime tre edizioni dei Giochi. L’azzurro sembra destinato a fare da comparsa: ha chiuso 24° quest’anno in Coppa del Mondo e si trova nella heat con il canadese Laurent Dubreuil, argento a Pechino 2022.

Il nordamericano sembra prendere il largo, ma un ultimo giro spaziale permette al pattinatore di Ladispoli di chiudere in 1.08.17 davanti all’avversario di 4 centesimi. E quando alza gli occhi al tabellone Di Stefano vede la luce verde e il suo nome davanti a tutti: il migliore regalo per le 27 candeline su cui soffierà domani. Si mette le mani sul volto e poi ringrazia il pubblico, ma probabilmente non crede neanche lui a quello che ha fatto.

Solo alla decima heat l’azzurro cede il comando a Kied Nuis; entrano in gioco i favoritissimi ma Di Stefano si gode il podio virtuale ancora per qualche minuto, poi chiude settimo con l’altro azzurro Francesco Betti ventiseiesimo. Oro per lo statunitense Jordan Stolz, con il record olimpico in 1.06.28, argento per Jenning De Boo, atleta olandese, in 1.06.78 mentre il bronzo va al cinese Zhangyan Ning in 1.07.34.

