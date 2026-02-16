Pattinaggio di figura, Macii-Conti chiudono al sesto posto. Oro al Giappone

MILANO (ITALPRESS) – Non arriva l’impresa di Niccolò Macii e Sara Conti, nella danza di coppia del pattinaggio di figura. Gli azzurri, che scattavano nel programma libero dall’ottava posizione di ieri, sono stati autori di una prova in chiaroscuro sulle note di “Caruso”: qualche sbavatura, le mani a terra sul triplo Salchow e un’esecuzione che nel complesso poteva essere migliore. Il punteggio complessivo di 203.19 punti (131.49 dal libero) non basta per le medaglie, ma vale la scalata fino alla 6a posizione.

L’oro va ai giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara, strepitosi e ingiocabili sulle note del Gladiatore, con una coreografia ipnotica e impeccabile: 231.24 punti complessivi per loro, che scalano la classifica dal quinto posto (158.13 punti dal libero). Argento ai georgiani Berulava/Metelkina (221.75), bronzo ai tedeschi Volodin/Hase che guidavano dopo il programma corto (219.09). Chiudono 12mi, invece, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (191.86).

