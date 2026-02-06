Pattinaggio di figura, Italia al terzo posto nel Team Event dopo tre gare

MILANO (ITALPRESS) – Al termine di tre gare, l’Italia è terza nel Team Event di pattinaggio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Dopo il quinto posto per Charlene Guignard e Marco Fabbri nel primo segmento di gara, la danza ritmica, Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano terzi nel corto delle coppie di artistico e Lara Naki Gutmann termina il corto del singolo femminile in terza piazza con 71.62 punti.

