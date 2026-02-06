Pattinaggio di figura, Italia al terzo posto nel Team Event dopo tre gare

Mandatory Credit: Photo by Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16524658ac) CHARLENE GUIGNARD and MARCO FABBRI of Italy perform their Ice Dance Rhythm Dance during the Figure Skating Team Event at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games Olympics 2026: Milano Cortina: Figure Skating Team Event, Milan, Lombardy, Italy - 06 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – Al termine di tre gare, l’Italia è terza nel Team Event di pattinaggio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Dopo il quinto posto per Charlene Guignard e Marco Fabbri nel primo segmento di gara, la danza ritmica, Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano terzi nel corto delle coppie di artistico e Lara Naki Gutmann termina il corto del singolo femminile in terza piazza con 71.62 punti.

LA CLASSIFICA 

– Foto IPA Agency e screen Olympics.com –

(ITALPRESS).

