Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri quarti nella danza. Oro Francia per un solo punto

MILANO (ITALPRESS) – Non c’è nulla da fare per Charlotte Guignard e Marco Fabbri, che vedono sfumare nuovamente il sogno della medaglia olimpica. In un Forum rovente per l’ipnotica esibizione degli azzurri, sulle note di “Diamanti” di Giorgia, arriva infatti un quarto posto che migliora sì il piazzamento dei Giochi di Pechino 2022 (5a posizione), ma non basta per le medaglie.

Il programma degli azzurri sfiora il punteggio ottenuto nel Team Event (125.86), che era stato decisivo per il bronzo insieme al programma libero di Matteo Rizzo, ma non lo migliora e arriva a peggiorarlo con un paio di imprecisioni. Mentre la coppia canadese decolla con una Free Dance da 131.56 punti complessivi, Guignard-Fabbri ne ricavano 125.30 punti: troppo poco per la medaglie, è quarto posto a otto punti dalla top-3 dopo aver sognato l’impresa che avrebbe chiuso un cerchio.

La lotta per la medaglia d’oro, che vedeva Cizeron/Fournier Beaudry e Chock/Bates separati da solo mezzo punto dopo la Rhythm Dance, si conclude col trionfo dei francesi e la conferma di Guillaume Cizeron, già oro quattro anni fa con Gabriella Papadakis e autore di uno storico bis.

Il programma dei transalpini, carico di tecnica e potenza scenica, vale la vittoria: oro Francia col punteggio di 225.82, argento agli statunitensi Chock/Bates (224.39) e bronzo al Canada col duo Gilles/Poirier (217.74). Per l’Italia, un quarto posto con 209.58 punti, che non cancella il percorso del duo Guignard/Fabbri in questi Giochi. Restano dunque tredici le medaglie azzurre: quattro d’oro, due d’argento e sette di bronzo.

Dopo cinque giorni di gare nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia è terza nel medagliere complessivo e prima per podi con la Norvegia, che precede tutti con sette ori.

