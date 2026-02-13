Pattinaggio di figura, Grassl 9° nell’individuale. Crolla Malinin, vince a sorpresa il kazako Shaidorov

MILANO (ITALPRESS) – Non c’è gloria per l’Italia nella gara individuale maschile del pattinaggio di figura, che ci regala solo un piazzamento. Daniel Grassl partiva dal quarto posto nel programma corto, ma si trovava a nove punti dalle medaglie e dunque il podio era di per sé un’impresa impossibile. Il miracolo sportivo non è riuscito e, anzi, a causa di qualche errore di troppo è arrivato il crollo in classifica: dalla quarta alla nona posizione, con 263.71 punti totali e un punteggio di 170.25 punti nel programma libero, mentre Rizzo chiude 15° (243.18).

L’oro non è andato al favoritissimo Malinin, crollato psicologicamente dopo il primo errore e caduto due volte: penalizzato dalla giuria, lo statunitense ha chiuso ottavo (264.49). Vittoria a sorpresa per il kazako Mikhail Shaidorov, risalito dalla quinta posizione sfiorando i duecento punti nel programma libero: 291.58 il suo punteggio. Argento al giapponese Yuma Kagiyama (280.06), caduto a sua volta, e bronzo insperato per l’altro nipponico Shun Sato (274.90).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).