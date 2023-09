Pattinaggio artistico, 38 medaglie Italia agli Europei Ponte di Legno

BRESCIA (ITALPRESS) - 38 medaglie di cui 13 d’oro, 9 d’argento e 16 di bronzo. E' questo il bottino dell'Italia ai Campionati Europei di pattinaggio artistico disputati a Ponte di Legno. Ancora una volta gli avversari più insidiosi si sono rivelati gli spagnoli e i portoghesi, mentre si è registrato un dominio azzurro nelle gare di Coppie danza e Coppie artistico; bene anche nella specialità Inline dove, grazie ad Antonio Panfili l'Italia ha conquistato l'oro. Da segnalare l’argento della Senior Chiara Barozzini e il bronzo del pattinatore di casa Alessandro Liberatore nella categoria Senior specialità Free Skating. Un ottimo risultato per la soddisfazione del ct della Nazionale italiana Fabio Hollan, già proiettato verso i Mondiali che si svolgeranno in Colombia dal 19 al 30 settembre 2023. Qui saranno presenti anche le due pluricampionesse Free Skating Senior: Rebecca Tarlazzi e Giada Luppi. L'anno prossimo, invece, i World Skate Games si svolgeranno in Italia. Si prevede la partecipazione di almeno 80 paesi dai cinque continenti, più di 6.000 atleti e 150 titoli mondiali in palio per tutte le dodici discipline FISR. gm/gsl (Fonte video: FISR)