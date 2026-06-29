BIELLA (ITALPRESS) – È stata sospesa per un anno la patente al parlamentare Emanuele Pozzolo, dopo che alcune settimane fa aveva avuto un incidente sulla superstrada Biella-Cossato, finendo da solo fuori strada senza riportare ferite. La sospensione, decisa dalla Prefettura di Biella, è stata dettata dal fatto che Pozzolo era risultato positivo al test dell’etilometro, con valori superiori a quelli consentiti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).