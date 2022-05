“Passi di SAlute” contro le malattie infiammatorie della schiena

Da Bologna a Firenze, zaino in spalla, per la Via Degli Dei. Giorgio soffre di spondilite anchilosante, malattia confusa spesso per un banale mal di schiena, e percorrerà a piedi oltre 120 chilometri a piedi in 6 giorni per sollecitare l’attenzione su questa patologia. È il cammino di “Passi di SAlute”, un progetto di sensibilizzazione promosso da Novartis. col/sat/red