ROMA (ITALPRESS) – Lucrezia Magistris stacca ufficialmente il pass per i Giochi di Parigi 2024. Pochi minuti fa, infatti, la Federazione Internazionale di Pesistica Olimpica ha pubblicato l’ultima versione della ranking list degli atleti qualificati, a seguito delle scremature dovute ai doppioni di nazionalità e delle scelte dei singoli Paesi rispetto alla categoria in cui gareggiare. In seguito a queste decisioni tutte le classifiche hanno subito delle modifiche, una delle quali ha coinvolto la 59 kg, in cui gareggia l’azzurra, cha sale quindi al decimo post della ranking. Per Lucrezia Magistris restano validi i 217 kg sollevati al Grand Prix di Doha a dicembre 2023, quando aveva riscritto tutti i nuovi record italiani di categoria: 102 kg di strappo, 115 di slancio e 217 kg di totale.

Salgono quindi a tre gli atleti del Team Italia Fipe che prenderanno parte alla competizione a cinque cerchi. Prima di Lucrezia avevano infatti guadagnato il pass Sergio Massidda, terzo nella categoria fino a 61 kg, e Nino Pizzolato, sesto nella categoria fino a 89 kg.

“Devo ancora rendermi conto di quanto è successo! E’ un sogno che si realizza – le parole di Lucrezia Magistris -. Ora devo rimettermi con i piedi per terra prima possibile e lavorare con un solo obiettivo in testa: Parigi. Questa è la gara e voglio dare il meglio di me, quello che ne esce ne esce”. “Sono molto felice per Lucrezia, è una ragazza che ha sempre dato il massimo sia in palestra che in gara e si merita questo risultato. Ora ovviamente non possiamo lasciare nulla al caso, quindi testa bassa e lavorare”, il commento di Sebastiano Corbu.

Questa sera, al termine della prima giornata di gare delle Finali nazionali Under 17, l’Italia dei Pesi vivrà un doppio appuntamento topico nel cammino verso i Giochi Olimpici. Alle ore 20.15, infatti, ci sarà la presentazione ufficiale del costumino che gli azzurri qualificati indosseranno sulla pedana di Parigi. Sarà anche l’occasione per presentare i tre atleti che sono riusciti a conquistare il pass olimpico dopo la pubblicazione da parte dell’International Weightlifting Federation, del ranking ufficiale. Subito dopo, alle 21.00, l’occasione per testare gli olimpionici e altri atleti del Team Italia in un ‘All Star Gamè, un’esibizione che avrà come vincitore il migliore della classifica Sinclair. In pedana campioni del calibro di Sergio Massidda, Nino Pizzolato, Salvatore Esposito, Giulia Imperio, Greta De Riso, Lucrezia Magistris e Genna Toko Kegne.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]