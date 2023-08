MILANO (ITALPRESS) – Una partnership con l’obiettivo di trasmettere non solo partite, ma la grande passione che unisce giocatori e tifosi in quasi tutta Italia. E’ questo l’obiettivo della partnership biennale siglata oggi tra NOW e Lega Pro e valida per le stagioni 2023-2024 e 2024-2025. Tutta la Serie C sarà visibile su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Negli auspici del direttore di Sky Sport Federico Ferri, “la serie C non verrà oscurata da altri eventi, ma riceverà valore grazie ad essi. Racconteremo il calcio delle 60 piazze. Il commento sarà identico a quanto si fa per gli altri campionati: non locali, ma come se fosse la serie A”. L’attesa è davvero breve: primo appuntamento in campo venerdì per la sfida tra Catania e Crotone.

“E’ un bel momento per la Serie C che è la storia del calcio, la base da dove tutto è partito e da dove sono partiti i più grandi calciatori italiani – ha dichiarato il presidente della Lega Pro Matteo Marani – Credo che la decisione di Sky di trasmettere tutta le serie C sia un grandissimo messaggio”. “Saremo molto visibili e seguiti: quest’anno ci sarà modo di vedere tutte le partite su Sky o su Now TV. Per la prima uno sponsor si associa al nostro campionato, che sarà Serie C Now”, ha aggiunto Marani per il quale il trend positivo, accentuato anche da una situazione ottimale sui conti rispetto alle passate stagioni, permette di guardare al futuro con ottimismo e anche con qualche piccola ambizione. “In prospettiva mi piacerebbe che la Lega diventasse il laboratorio del calcio italiano – è l’auspicio di Marani – In questo momento il calcio azzurro fa fatica, è inutile nasconderlo. Io credo che un patrimonio come quello della Serie C non possa rimanere inesplorato. Il mio invito ai club di Serie A e B è guardare un pò meno all’estero e un pò di più in casa, in serie C”.

