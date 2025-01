ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS/MNA) – Emirati Arabi Uniti, Italia e Albania hanno firmato ad Abu Dhabi un partenariato strategico per migliorare la cooperazione in materia di energia rinnovabile e infrastrutture energetiche. L’accordo è stato firmato alla presenza del presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan, della premier Giorgia Meloni e del primo ministro d’Albania Edi Rama, dal ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti e Presidente di Masdar, Sultan Al Jaber, dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e dal vice primo ministro e ministro delle Infrastrutture e dell’Energia albanese, Belinda Balluku.

Il quadro di partenariato strategico tripartito segna un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza energetica, la promozione dello sviluppo sostenibile e l’accelerazione della transizione verso l’energia pulita nella regione del Mediterraneo. Delinea le aree chiave della cooperazione tra Emirati Arabi Uniti, Italia e Albania, tra cui l’implementazione di progetti di energia rinnovabile su scala gigawatt in Albania, concentrandosi su solare fotovoltaico, eolico e soluzioni ibride con potenziale accumulo di batterie. Una parte significativa di questa energia rinnovabile sarà trasmessa in Italia. Inoltre, la partnership supervisionerà l’implementazione di un’interconnessione di trasmissione elettrica transfrontaliera che collega Albania e Italia.

Per il ministro Al Jaber “la nuova era dell’interconnettività globale è essenziale per soddisfare l’impegno di triplicare l’energia rinnovabile, guidare la decarbonizzazione, aumentare l’accesso all’energia e stimolare la crescita economica. Sfruttando l’esperienza di livello mondiale degli Emirati Arabi Uniti in materia di energia rinnovabile, le abbondanti risorse naturali dell’Albania e il sofisticato mercato energetico dell’Italia, stiamo collegando le nazioni in una lungimirante collaborazione per lo sviluppo e la condivisione della capacità di energia rinnovabile nel Mediterraneo. Gli Emirati Arabi Uniti sono orgogliosi di essere, ancora una volta, in prima linea nella trasformazione del sistema energetico globale”.

Il ministro Pichetto Fratin, ha commentato: “Siamo molto lieti di far parte del quadro di partenariato strategico tripartito volto a rafforzare la cooperazione con i paesi con un grande potenziale per sviluppare energia rinnovabile a basso costo, che aumenterà ulteriormente il ruolo dell’Italia come hub energetico e delle energie rinnovabili nel Mediterraneo”.

“La partnership accresce inoltre la nostra collaborazione con i paesi balcanici nel settore energetico, che è rilevante per l’Italia e l’Unione Europea, rafforzando così la cooperazione regionale. Questo quadro di partenariato strategico tripartito dimostra che raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici stabiliti a Dubai durante la COP28 è possibile solo attraverso il coordinamento globale e la cooperazione in materia di energia verde”.

Da perte sua il ministro albanese Balluku ha sottolineato come “questa partnership strategica è un passo importante per l’Albania mentre andiamo avanti con le nostre ambizioni in materia di energia rinnovabile. Unendo le forze con gli Emirati Arabi Uniti, leader mondiale nell’innovazione delle energie rinnovabili, e l’Italia, con la sua avanzata infrastruttura energetica e competenza di mercato, stiamo sbloccando un immenso potenziale per una crescita sostenibile. Le abbondanti risorse naturali dell’Albania, unite ai punti di forza dei nostri partner, non solo guideranno la transizione verso l’energia verde, ma creeranno anche opportunità economiche e occupazionali a lungo termine. Insieme, stiamo gettando le basi per un futuro energetico più verde e resiliente per la regione del Mediterraneo e oltre”.

(ITALPRESS).

