ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della Europe Triathlon President’s Conference che si è svolta oggi a Praga, è partito il Progetto Eu Tri Week ideato dalla FITRI vincitrice del bando della Commissione Europea Erasmus+ Sport che prevede un contributo di 450.000 euro di fondi europei per lo sviluppo di un’attività capillare di crescita, diffusione e collaborazione internazionale rivolta ai giovani dai 14 ai 16 anni e ai tecnici giovanili.

Il piano proposto dalla Fitri – prima federazione sportiva europea ad aver vinto questa tipologia di bando – in collaborazione con altre 9 federazioni europee partner (Spagna, Francia, Germania, Polonia, Romania, Croazia, Malta, Portogallo, Serbia) oltre a Europe Triathlon, partirà oggi, 18 febbraio 2024, e si svilupperà per 18 mesi.

Il progetto, che mira ad aumentare la consapevolezza del ruolo dello sport nella promozione dell’inclusione sociale e delle pari opportunità e a una maggiore partecipazione allo sport da parte dei giovani europei, prevede un Corso di formazione per tecnici, un Open Day europeo in contemporanea con 102 club partecipanti con un coinvolgimento di oltre 4000 giovani, seminari di condivisione in materia sociale per sviluppare le Linee Guida per uno sport sempre più inclusivo, un Triathlon Camp a Roma per 40 atleti (20 tesserati + 20 non tesserati provenienti dall’Open Day) e una gara di Triathlon a livello europeo organizzata in occasione della World Triathlon Cup di Roma 2024.

Questo il commento del Presidente FITRI Riccardo Giubilei: “Abbiamo deciso di partecipare a un bando europeo non lasciandoci spaventare dal fatto che nessuna Federazione fosse mai riuscita a vincerlo. Siamo partiti coinvolgendo un gruppo di federazioni straniere che ci hanno supportato in un progetto articolato e strutturato in house dalla FITRI per cui ringrazio gli uffici che hanno supportato tutto il percorso. E’ per noi motivo di enorme soddisfazione, aver vinto il bando europeo Erasmus+ focalizzato sulla promozione del triathlon per i giovani del continente europeo. L’Italia è stata capofila di questo progetto in linea con la strategia di valorizzare al meglio l’attività giovanile come elemento centrale di sviluppo e di crescita. Aver ottenuto 450.000 euro a promozione dell’attività giovanile va nel segno di un approccio del tutto nuovo che la federazione ha portato avanti in questi due anni di attività e in questo caso con una prospettiva nazionale ed europea. Con il kick off dell’Erasmus+ si apre un ulteriore pagina di crescita per il triathlon giovanile italiano ed europeo per cui il nostro paese sarà protagonista. La priorità che ci aveva mosso sin dai primi passi era quella di mettere gli atleti al centro del nostro progetto e ancora una volta ci siamo riusciti attraverso visione, competenza, lavoro quotidiano e gioco di squadra”.

