Parte il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro il tour estivo negli stadi di Ultimo

ROMA (ITALPRESS) – Parte il 29 giugno con il sold out di Lignano Sabbiadoro “Ultimo Stadi – La favola continua…”, la tournée estiva vedrà il cantautore salire nuovamente sui palchi dei principali stadi italiani per 9 appuntamenti, tutti sold out da mesi, tra Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

Ultimo promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show: 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza, con una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti. Tra le tappe più attese c’è lo show del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il decimo live nel tempio della musica romana, che lo consacra come il più giovane artista ad aver mai raggiunto questo risultato.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).