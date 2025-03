ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, d’intesa con il Consiglio federale, ha varato i nuovi quadri tecnici del settore paralimpico azzurro. A partire dalla tappa di Coppa del Mondo di Pisa, in programma da giovedì 13 a domenica 16 marzo, ricopriranno le cariche di Responsabili d’arma Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Tre ct nuovi ma già con grande esperienza nella scherma in carrozzina, tecnici che hanno contribuito in questi anni, nelle rispettive specialità, alla crescita e allo sviluppo del settore paralimpico in Italia. Alessandro Paroli, 35enne livornese entrato da atleta in Aeronautica Militare, ha fatto parte stabilmente dello staff del commissario tecnico uscente Simone Vanni, ora passato alla guida del fioretto olimpico. Percorso analogo per Antongiulio Stella, lametino di 36 anni, già sciabolatore dell’Aeronautica e tecnico del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, che diventa ct dopo esser stato a lungo al fianco del predecessore Marco Ciari. Dopo un intenso lavoro nel settore paralimpico da maestro delle Fiamme Oro, gruppo sportivo che ha rappresentato prima come atleta, assume infine la guida della spada in carrozzina Michele Tarantini, 46enne romano, raccogliendo il testimone da Francesco Martinelli che era stato responsabile d’arma nell’ultimo decennio. “Nell’accogliere i nuovi ct del settore paralimpico, mi preme anzitutto ringraziare per il grande lavoro svolto, e per i risultati raggiunti, il maestro Dino Meglio, che con la sua esperienza è stato preziosissimo Coordinatore d’area nell’ultimo triennio, e i Commissari tecnici che hanno brillantemente guidato le rispettive specialità in questi anni – le parole del presidente federale Luigi Mazzone – A Simone Vanni, che con il passaggio dal fioretto paralimpico a quello olimpico simboleggia la straordinaria vocazione di sport integrato della nostra disciplina e di questa Federazione, a Marco Ciari e a Francesco Martinelli va la gratitudine mia e di tutta la scherma italiana per l’impegno e la professionalità che hanno profuso. Abbiamo scelto tre commissari tecnici giovani ma con un bagaglio d’esperienza e di entusiasmo che ci fa guardare con enorme ottimismo a un settore, quello paralimpico, a cui teniamo moltissimo e per il quale fin dal primo giorno stiamo lavorando con l’obiettivo d’incrementare la base e far crescere sempre di più un movimento che esprime una visione della scherma inclusiva di eccezionale prospettiva futura”. Per tutti, dunque, debutto a Pisa nella tappa italiana della Coppa del Mondo Paralimpica, che da giovedì 13 a domenica 16 marzo si svolgerà all’ombra della Torre Pendente, nella consolidata location del PalaCus. Dopo il successo delle scorse edizioni, la Federazione Italiana Scherma ha riproposto la tappa di Pisa per il decimo anno, ancora con l’organizzazione dell’US Pisascherma. Circa 300 gli atleti attesi, in rappresentanza di ben 25 Nazioni. Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi questa mattina in Comune, erano presenti Daria Marchetti, consigliera della FIS, Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Giulia Gambini, assessore alla disabilità del Comune di Pisa, Giovanni Calabrò, presidente dell’US Pisascherma, Loredana Trigilia, capitana della Nazionale azzurra di fioretto paralimpico, Marco Macchia, delegato Università di Pisa rapporti con il territorio e Giuliano Pizzanelli, presidente del CUS Pisa. Di questo e di molto altro si è parlato questa mattina in in conferenza stampa presso il Comune di Pisa. “Porto i saluti del presidente federale Luigi Mazzone – ha detto in conferenza stampa la consigliera Daria Marchetti – Presentiamo una tappa molto importante: ci affacciamo a Los Angeles e proprio stamani sono stati ufficializzati i nuovi ct paralimpici che debutteranno nella tappa di Pisa: Alessandro Paroli (ancora un toscano, già facente parte dello staff del ct uscente Vanni) per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Sarà l’inizio di un nuovo percorso per la scherma azzurra e un momento di grande promozione per questa splendida disciplina”. Nell’ambito della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2025, inoltre, sarà allestito uno Stand dedicato alla scherma non vedenti nella giornata di venerdì 14, con la presenza dei maestri Giancarlo Puglisi e Lorenzo Radice, dell’arbitro internazionale Alessia Tognolli e di alcuni atleti.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]