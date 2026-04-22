Parma, smantellato traffico di cocaina da 4 milioni di euro: 3 arresti

PARMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Parma ha stroncato un vasto giro di spaccio di cocaina che riforniva gran parte del Nord e Centro Italia. L’operazione ha portato all’arresto di tre persone (due cittadini albanesi in carcere e un’italiana ai domiciliari) e al sequestro di 51 mila euro, ritenuti il compenso dei corrieri. La “coppia dei viaggi” e il linguaggio in codice.

L’inchiesta è partita dal sequestro di oltre 8 chili di droga e 41 mila euro in contanti, trovati lo scorso aprile in un doppio fondo di un’auto. Secondo gli investigatori, un uomo di origini albanesi e la sua compagna italiana agivano come corrieri instancabili, macinando centinaia di chilometri al giorno per consegnare la merce. Per comunicare usavano telefoni criptati e un codice gastronomico: la cocaina diventava, di volta in volta, “pane”, “prosciutti”, “birre” o “galline”. Le consegne avvenivano solitamente in vicoli ciechi per evitare sorprese da parte delle forze dell’ordine.

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un traffico imponente: almeno 60 chilogrammi di cocaina consegnati in 10 regioni diverse (dalla Liguria al Friuli, fino all’Umbria e alle Marche). Una volta piazzata sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro. Oltre ai corrieri, l’indagine ha colpito la rete di vendita al dettaglio nel parmense, documentando circa 300 cessioni di droga a clienti locali. Sotto la lente della Procura sono finiti anche altri due soggetti, accusati di riciclaggio per aver aiutato a ripulire i proventi illeciti dell’organizzazione.

– Foto GDF –

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