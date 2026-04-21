Arrestato corriere con 176 kg di droga, era alla guida in stato di ebbrezza sull’A14

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo che, in stato di ebbrezza, trasportava 176 chili di hashish a bordo della sua auto. I poliziotti del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, con il supporto della Sottosezione Autostradale di Bologna Sud, hanno attuato un dispositivo di controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna, monitorando aree di servizio e veicoli sospetti e, durante tali attività, gli operatori hanno intercettato un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso ad effettuare manovre di guida pericolose nei pressi dello svincolo di collegamento tra l’A1 e l’A14, interferendo con la marcia degli altri veicoli. In evidente stato di alterazione alcolica è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato riscontro positivo. Durante le fasi del controllo, dall’interno del veicolo è immediatamente trapelato un forte odore che ha insospettito i poliziotti.

Nel corso del controllo del mezzo sono stati trovati 5 borsoni occultati da un telo e al loro interno sono stati rinvenuti numerosi sacchi trasparenti termosaldati, per un totale di oltre 176 kg di hashish. I controlli sono proseguiti presso il domicilio dell’arrestato, dove sono stati rinvenuti ulteriori 18 kg di marijuana in un borsone nascosto in garage. Oltre all’arresto per il possesso dell’ingente quantitativo di droga, al conducente sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la pericolosa percorrenza dello svincolo effettuata in modo da interferire con la traiettoria dei veicoli in transito; il cambio di corsia senza la prescritta segnalazione preventiva e la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).