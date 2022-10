LECCE (ITALPRESS) – Pareggio di rigore. Finisce 1-1 il match salvezza tra Lecce e Cremonese. Accade tutto nel primo tempo al “Via del Mare” con Ciofani che trova il vantaggio per la Cremonese dagli undici metri; la risposta del Lecce arriva prima dell’intervallo, e sempre dal dischetto, con Strefezza che realizza il definitivo 1-1 per i padroni di casa. Occasione sprecata per l’undici di Alvini, che sottoporta sono mancati di concretezza. Diverso il discorso per i leccesi che non hanno mai mostrato la determinazione utile per conquistare una vittoria importante in una gara così delicata. L’inizio del match stenta a decollare e bisogna attendere il 18′ per assistere al primo sussulto ella gara: sprint vincente sul filo del fuorigioco di Okereke che davanti alla porta pugliese viene agganciato dall’estremo Falcone. Marinelli non ha dubbi e indica immediatamente il dischetto del calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Ciofani, che batte Falcone con una conclusione precisa per il momentaneo 0-1. Incassato lo svantaggio, l’undici di casa non riesce a riorganizzarsi e la Cremonese, al 37′, su azione di ripartenza, sfiora il raddoppio con Zanimacchia ma Falcone respinge con i pugni ed evita il peggio. Il primo tempo sembra chiuso ma, al 40′, dalla destra Gendrey prova l’incursione e Okereke lo atterra in area e Marinelli sancisce il secondo calcio di rigore del partita. Dal dischetto Strefezza spiazza Radu e segna la rete che chiude sull’1-1 il primo tempo. Nella prima metà della ripresa è l’equilibrio a padroneggiare con la prima azione da rete che la Cremonese, al 72′ spreca incredibilmente: velo delizioso di Dessers per Okereke: il nazionale nigeriano piazza il destro a colpo sicuro ma Falcone si supera e salva l’1-1. La squadra di Alvini prende coraggio e un minuto dopo Catsagnetti prova il jolly dalla distanza ma il pallone sfiora il palo e il match si chiude col risultato di 1-1.

