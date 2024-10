PARMA (ITALPRESS) – Pareggio divertente tra Parma ed Empoli, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzo pari consecutivo, mentre per quella di Roberto D’Aversa è sinonimo di ritorno a punti dopo due sconfitte nel altrettante ultime gare. All’autorete di Coulibaly nel primo tempo ha risposto il gol di Charpentier nella ripresa, con anche un rigore sbagliato da Bonny nel finale di partita.

La prima occasione della gara ce l’avrà il Parma, con la transizione offensiva che porta al piatto destro di Bonny sul quale è reattivo Vasquez in tuffo. Terreno di gioco non in perfette condizioni, ma entrambe le squadre mantengono un atteggiamento propositivo, e la dimostrazione ne è la rete dell’Empoli, che arriverà al minuto 35: azione sulla destra avviata dall’imbucata di Colombo per Gyasi e proseguita col servizio dell’ex Spezia alla ricerca di Fazzini, con il pallone che viene poi deviato nella propria porta da Coulibaly. La risposta del Parma arriverà nel finale di tempo, con l’ex di giornata, Cancellieri, che dalla destra si accentra e con il sinistro a giro colpisce la traversa.

Nella ripresa la squadra di Pecchia parte con un altro passo, accelerato anche dai cambi, con Bonny che spaventa ancora Vasquez dalla distanza con il destro potente parato però dal portiere empolese. Sarà lo stesso Vasquez, al 64′, a disinnescare una punizione calciata bene da Bernabè ma tolta dallo specchio della porta proprio dall’ex Milan. Empoli sugli scudi e Parma che continua a pressare ed attaccare, trovando il pareggio a dieci minuti dal novantesimo, grazie al cross basso dalla sinistra di Valeri per la girata in rete di Charpentier. Ribaltone Parma che si tramuta nella possibile chance per il 2-1, con Almqvist steso in area da Vasquez e bravo a guadagnarsi il calcio di rigore che però viene poi spedito direttamente sulla traversa da Bonny.

Equilibrio del match che resta precario fino al fischio finale di La Penna, che dopo quattro minuti di recupero mette fine alla sfida del Tardini.

