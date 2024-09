TORINO (ITALPRESS) – Juventus e Roma non vanno oltre un pareggio a reti bianche nel match dell’Allianz Stadium, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/2025. I bianconeri salgono a 7 punti e sono al comando della classifica insieme ad Inter, Torino ed Udinese, mentre i giallorossi sono a quota 2. Dopo appena due minuti Fagioli viene ammonito per un intervento in ritardo ai danni di Pellegrini che, qualche minuto più tardi si rende molto pericoloso con una conclusione deviata in corner da Bremer. Al 16′ prova ad accendersi anche uno dei grandi ex di turno, Matias Soulè, il quale lascia partire un mancino impreciso che termina lontano dalla porta di Di Gregorio. I bianconeri non restano a guardare e al 21′ costruiscono una buona trama offensiva sull’asse Yildiz-Vlahovic, con il serbo che appoggia per Cambiaso: quest’ultimo lascia partire un cross pericoloso che viene allontanato da Angelino. I ritmi della gara restano alti, ma mancano le occasioni concrete da rete almeno fino al 42′, quando Vlahovic con il sinistro anticipa Ndicka e costringe Svilar ad un grande intervento. Le due formazioni vanno a riposo sul punteggio iniziale.

Ad inizio ripresa nella Juventus arriva subito il momento dei nuovi acquisti Conceicao e Koopmeiners, che danno maggiore vivacità alla manovra offensiva dei piemontesi. Al 70′ Yildiz tenta il rito da buona posizione, ma trova l’opposizione del suo connazionale Celik. Nel finale gli uomini di Thiago Motta decidono di cambiare marcia e danno vita ad un importante forcing, che costringe i ragazzi di Daniele De Rossi a rifugiarsi nella propria metà campo. All’83’ scende in campo anche Nico Gonzalez, ma in pochi minuti non riesce ad incidere. Il risultato non si sblocca, così Juventus e Roma devono accontentarsi di un punto per parte.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

