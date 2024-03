PALERMO (ITALPRESS) – “Pantelleria è un luogo unico dove la natura e la storia si intrecciano per creare un ambiente straordinario. Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, istituito nel 2016, comprende l’80% del territorio dell’isola ed è il primo Parco Nazionale nella Regione Siciliana. Ieri, insieme alla dirigente del dipartimento Ambiente Patrizia Valenti, ho avuto il piacere di ricevere Italo Cucci e Sonia Anelli rispettivamente Commissario straordinario e Direttrice del Parco Nazionale. Pantelleria ‘figlia del ventò è un luogo in cui natura e uomo collaborano da millenni creando un paesaggio sorprendente”. E’ quanto ha affermato Elena Pagana, Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, a seguito dell’incontro avvenuto con i vertici dell’Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”.

Tra i temi al centro dell’incontro, si legge in una nota, la necessità di solidificare il rapporto di collaborazione con il Corpo forestale regionale, adottando maggiori dispositivi di sicurezza per scongiurare il pericolo di incendi nell’isola. Inoltre, si è parlato anche della necessità di una maggiore comunicazione e collaborazione tra le due istituzioni e del consolidamento di una rete tra Aree marine protette in Sicilia per migliorare azioni e buone pratiche di cooperazione e tutela dell’ambiente, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, da sinistra Sonia Anelli, Elena Pagana, Italo Cucci e Patrizia Valenti –

