ROMA (ITALPRESS) – La riqualificazione e la valorizzazione del mare di Roma entra nel vivo. Il Sindaco Roberto Gualtieri e il Presidente Francesco Rocca hanno firmato questa mattina in Campidoglio la convenzione tra Roma Capitale e Regione Lazio per la realizzazione del Parco del Mare di Ostia. Presenti il Vicepresidente – Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, l’Assessore all’Urbanistica e città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e il Presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi.

La convenzione, finalizzata all’attuazione degli interventi di rigenerazione finanziati con fondi PR FERS LAZIO 2021-27 per circa 24 milioni di Euro e previsti nelle Strategie territoriali per “Ostia Mare di Roma”, disciplina i rapporti giuridici, gli obblighi e i compiti delle parti, insieme al trasferimento e alla rendicontazione delle risorse.

Gli interventi prevedono la realizzazione del Parco del Mare, un parco lineare dedicato al turismo, allo sport, alla cultura e al tempo libero. Il parco, ottenuto attraverso la eliminazione della strada carrabile a quattro corsie del Lungomare e la sua rinaturalizzazione, mediante il ripristino dell’ambiente dunale originario, consentirà di riconquistare nuovi spazi aperti naturali di uso pubblico, totalmente pedonali e ciclabili, a diretto contatto con l’arenile garantendo altresì soluzioni alternative per la mobilità carrabile. La ricostituzione del sistema dunale, inoltre, favorirà la resilienza costiera del tratto di litorale interessato, ossia la capacità della costa di adattarsi alle variazioni indotte dalla risalita del livello del mare, dagli eventi estremi e dagli impatti antropici occasionali. Attraverso un restyling complessivo è prevista anche la riqualificazione del lungomare storico (duca degli Abruzzi, Toscanelli e Piazza Ravennati) che, da barriera carrabile, si trasformerà in elemento di ricucitura con maggiori spazi pedonali valorizzati dal verde e da elementi di arredo urbano di design.

La realizzazione del Parco del Mare consentirà: un completo ridisegno della mobilità nell’intera fascia del litorale attraverso l’adeguamento dei tratti di viabilità esistenti, con opere di allargamento della sede viaria dove necessario; la riasfaltatura e il rifacimento della segnaletica; la realizzazione di un nuovo ponte sul canale dei Pescatori; la realizzazione di un tratto di viabilità di collegamento tra Via Benino e Via delle Quinqueremi e l’introduzione della corsia dedicata alla navetta elettrica del trasporto pubblico.

La convenzione prevede le seguenti modalità e tempistiche di attuazione: la stipula dei contratti di appalto in prima fase del progetto ammesso a finanziamento dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione mentre la conclusione di tutti gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2028.

La convenzione prevede, inoltre, che la fase di progettazione sarà a cura del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica con il supporto della società in house Risorse per Roma Spa, mentre la fase di gara di appalto dei lavori e quella dell’esecuzione dell’intervento saranno a cura del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici. Lo scorso agosto Risorse per Roma ha bandito la gara europea per l’affidamento progettazione del Parco del Mare a cui hanno partecipato 12 concorrenti. Attualmente è in corso la fase di valutazione delle offerte tecniche.

foto: ufficio stampa Regione Lazio

(ITALPRESS).