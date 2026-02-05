Paratici “Fiorentina scelta coraggiosa e convinta, testa alla salvezza”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso ed il direttore Alessandro Ferrari che mi hanno voluto qua, ringrazio tutta la famiglia Commisso, Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, e faccio i complimenti al presidente Giuseppe Commisso per il suo nuovo ruolo di presidente”. Lo ha detto Fabio Paratici nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park. “Ringrazio anche il Tottenham il mio ultimo club che mi ha fatto vivere cinque anni meravigliosi in Premier League, che mi ha fatto sentire a casa e mi è stato vicino anche nei momenti difficili” ha aggiunto Paratici che poi ha spiegato

“Rocco Commisso non mi doveva convincere a prendermi, sono io che dovevo convincere lui visto lo spessore che aveva. Io ero già convinto quando il presidente Commisso mi ha parlato”. Io ho scelto-deciso di venire alla Fiorentina il 15-16 dicembre, la Fiorentina aveva sei punti, Alessandro Ferrari è venuto a Londra e mi ha parlato di questa opportunità. Da una decisione da incosciente, in realtà è stata solo coraggiosa. Io ho pensato che la Fiorentina abbia una grandissima proprietà, serissima, ha infrastrutture di primissimo livello nel mondo, ha persone con cui posso lavorare in simbiosi, e la città ha un brand super internazionale che devo rispettare e che ci dà grandissimi vantaggi in termini di visibilità. E’un grande challange per la mia vita lavorativa ma ci credo tantissimo, credo che la Fiorentina meriti grandissimi livelli, non quelli che sta vivendo adesso” ha aggiunto Paratici sottolienando che “adesso dobbiamo concentrarci sulla realtà, nei prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e salvarci. Tutto l’ambiente deve capire che da oggi al 24 maggio si deve stare con la testa nel carro armato, concentrati, cattivi e determinati per raggiungere questo obiettivo” ha detto Paratici che ha risposto a una domanda sul tecnico Vanoli: “Gli ho parlato ieri, in più conosco Paolo da un pò, ha fatto un buon lavoro a Venezia e secondo me anche l’anno scorso al Torino. E’ un allenatore molto energico, preparato, lo stimo molto, la squadra con lui gioca, se guardiamo le statistiche ha tante cose positive, ho grande fiducia in lui e nel suo staff”. Paratici afferma che non c’è alcuna clausola rescissoria in caso di retrocessione in serie B: “E’talmente lontano dal mio essere questa domanda che è superfluo rispondere. Ho firmato per quattro anni e mezzo, ho accettato quando il club aveva sei punti in classifica, quindi non c’è nessuna clausola”.

