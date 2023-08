PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Una giornata indimenticabile per il taekwondo italiano e, in particolare, per Antonino Bossolo. L’atleta azzurro ha trionfato oggi al World ParaTaekwondo Grand Prix di Parigi, dimostrando ancora una volta la sua classe e determinazione. Bossolo ha conquistato l’oro dopo tre incontri emozionanti e combattuti. Ma non si tratta solo di una medaglia: il successo gli ha garantito ben 60 punti di ranking Olimpico, fondamentali per la qualifica ai prossimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La giornata dell’azzurro ha avuto inizio con un incontro dominante nei quarti di finale. Oppostosi al kazako Baurzhan Kuscherbayev, nella categoria -63 kg K44, Bossolo ha mostrato la sua superiorità chiudendo l’incontro con un punteggio di 13-3 a suo favore.

In semifinale, il campione ha affrontato il brasiliano Nathan Torquato, campione olimpico a Tokyo 2020. Nonostante la tensione e l’equilibrio iniziale, Bossolo ha saputo gestire la gara con maestria, portandosi a casa la vittoria con un risultato di 10-6.

Ma il vero momento clou della giornata è stata la finale. Di fronte a lui, il suo avversario storico, il mongolo Bolor Ganbat. Un incontro atteso e sentito da entrambi, che ha visto Bossolo prevalere con un netto 15-7, conquistando così l’ambito oro.

Con questa vittoria, Bossolo non solo ha rafforzato la sua posizione nel ranking mondiale, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro ai suoi avversari: sarà uno degli atleti da battere ai prossimi Giochi Paralimpici.

