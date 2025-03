Parapendista disperso ad Arbus, ricerche in corso dalla notte

ARBUS (ITALPRESS) – Sono proseguite per tutta la notte e continuano senza sosta le operazioni di ricerca di un parapendista disperso tra Scivu e Capo Pecora, nel territorio di Arbus, in provincia del Sud Sardegna. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 marzo, quando l’uomo ha fatto perdere le sue tracce nella zona costiera, caratterizzata da terreni impervi e scogliere a picco sul mare.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari hanno immediatamente predisposto un posto di comando avanzato, dotato di Unità di Comando Locale (UCL), con il supporto di personale specializzato in topografia applicata al soccorso (TAS). Sul posto è presente anche il Funzionario di Guardia per coordinare le operazioni di ricerca. Le squadre di soccorso stanno battendo l’area con il supporto di unità SAF (Speleo Alpino Fluviali), intervenute per esplorare le zone più difficili da raggiungere via terra.

Contestualmente, il nucleo sommozzatori è impegnato nelle perlustrazioni in mare, mentre i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) stanno sorvolando la zona alla ricerca di indizi utili. Anche la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri sta partecipando alle operazioni. Alle ricerche collaborano attivamente la Guardia Costiera, un elicottero dell’Aeronautica Militare e il personale del Soccorso Alpino Speleologico, per un intervento congiunto che punta a localizzare il disperso nel più breve tempo possibile.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).