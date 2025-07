Italia nella morsa del caldo, attivo il sistema nazionale per la prevenzione

ROMA (ITALPRESS) – In vista delle alte temperature previste anche nei prossimi giorni, il Ministero della Salute ricorda che è pienamente operativo, dal 26 maggio, il sistema nazionale per la prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore, con un pacchetto coordinato di misure a tutela della salute pubblica, in particolare delle persone più fragili.

Tra le principali azioni attive: Bollettini meteo-sanitari giornalieri per 27 città italiane, con previsioni fino a 72 ore e classificazione del rischio su 4 livelli (0-3), pubblicati sul sito del Ministero della Salute dal lunedì al venerdì alle ore 11:00. Monitoraggio quotidiano della mortalità (SiSMG), per valutare in tempo reale l’impatto delle alte temperature e attivare risposte tempestive. Numero di pubblica utilità 1500, attivo dal 23 giugno (lun-sab, 9-17), per fornire informazioni di prevenzione e assistenza. Campagna nazionale “Proteggiamoci dal caldo”, con le 10 regole fondamentali per difendersi dalle alte temperature. Ulteriori misure in fase di rafforzamento e implementazione: Estensione del monitoraggio degli accessi ai Pronto Soccorso, per migliorare la capacità di individuare e affrontare precocemente gli effetti sanitari delle ondate di calore.

Attivazione di un tavolo interistituzionale di coordinamento, presso il Dipartimento della Prevenzione Ricerca ed Emergenze del Ministero della Salute, con la partecipazione di Protezione Civile, INAIL, DEP Regione Lazio e altri attori istituzionali, per garantire un’azione integrata e capillare su tutto il territorio. Potenziamento dell’assistenza territoriale e dell’informazione alla popolazione, in collaborazione con Regioni, Federazioni sanitarie, Ordini professionali, farmacie e reti di prossimità, per favorire una presa in carico attiva delle persone più vulnerabili e una diffusione capillare delle informazioni di prevenzione. Il Ministero rinnova l’invito ai cittadini a seguire con attenzione le indicazioni di prevenzione, a consultare i bollettini meteo-sanitari disponibili sul sito istituzionale www.salute.gov.it, e a prendersi cura delle persone più esposte, come anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche e lavoratori esposti al sole. Per informazioni e supporto è attivo il numero verde 1500.

